publicado em 29/03/2023

Fernanda Cipriano

Votuporanga tem um festival de teatro para chamar de seu. O “Abril em Cena”, com organização do Coletivo Terceiro Ato, irá movimentar a cultura no município com apresentações teatrais a partir de sexta-feira (31) até o dia 9 de abril. Serão três apresentações de três companhias de teatro, que acontecerão no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo.

Quem abre as apresentações são os próprios organizadores, o Coletivo Terceiro Ato, com a peça “Quem vai descer no poço?”, amanhã, às 20h. A peça conta a história dos personagens Bengala e Chapéu ouvem latidos de um cachorro nos arredores de um poço. Os dois discutem várias possibilidades de retirar de lá o animal que foi jogado vivo. O tempo passa, porém eles não conseguem chegar a um consenso.

No sábado (1) e domingo (2), é a vez de conferir a peça “Dos confins do beleléu”, ambas às 17h, apresentada pela Abayomi CIA de Teatro, que fala sobre Saci e o Velho do Saco, que foram arrastados por rejeitos do rompimento de uma barragem de minério. De forma inesperada, os dois se encontram na periferia de uma grande cidade.

Na semana que vem, nos dias 7 e 8 de abril, às 20h, os votuporanguenses poderão acompanhara a peça “Crônicas de Nelson: A Vida Como Ela É” da CIA Confraria Fractal, que trará dois contos de Nelson Rodrigues. Conduzidos por um narrador, retratam a vida de casais tomados pelos seus medos e que mostram os extremos de suas relações.

Já no dia 9 de abril, a apresentação volta a ser “Quem vai descer no poço?”, a partir das 20h.