A Comissão Técnica que iniciará a temporada 2023 da Série B do Campeonato Paulista

publicado em 29/03/2023

Ederson Araújo irá comandar o Fefecê nesta temporada durante a Segunda Divisão do Campeonato Paulista (Foto: Divulgação)

Faltando exatos 20 dias para a estreia na “Bezinha” do Campeonato Paulista, o Fefecê (Fernandópolis Futebol Clube) apresentou na quarta-feira (29) a Comissão Técnica que iniciará a temporada 2023 da Série B do Campeonato Paulista.

Segundo a Diretoria, o técnico é Ederson Araújo, 41 anos, natural de Piracicaba-SP e que estava comandando o Coxin que disputa o campeonato Sul-Matogrossense.

Ele chega com a comissão técnica própria, incluindo o auxiliar técnico Edmundo Ferraz, que trabalhou com Ederson no Velo Clube de Rio Claro em 2021. Também vem o preparador físico Abrão Júnior, com quem trabalhou no Clube Atlético Votuporanguense em 2021, na categoria de base.

Éderson Valencian Vieira de Araújo nasceu em 13/01/1982 em Piracicaba e tem preferência pelo esquema 4-3-1-2. Ele já trabalhou como treinador no Campinense-PB, Atlético-PB, Caucaia-CE, SP Crystal e Coxim-MS.

A Segunda Divisão de 2023 (equivalente à quarta divisão), terá início no dia 22 de abril, com a partida final agendada para o dia 30 de setembro.

Serão 36 equipes - agrupadas de acordo com critérios regionais - com atletas sub-23 (atletas nascidos até 2000). A partir do próximo ano o futebol paulista contará com uma nova divisão.

O Fefecê está no Grupo 1 com Penapolense, Santacruzende, Tanabi, Tupã e Vocem.

Divididos em seis grupos regionalizados, os clubes irão se enfrentar em turno e returno, classificando para a segunda etapa os quatro melhores de cada chave.

Na segunda fase, os 24 classificados voltarão a ser distribuídos em grupos, com quatro equipes cada, e novamente duelam em dois turnos.

Os dois melhores times de cada chave avançam para a terceira etapa, também em grupos, com os dois primeiros de cada, além dos quatro melhores terceiros no geral passando para o mata-mata, que terá quartas de final, semifinais e a final.

Os confrontos das quartas serão formados através da classificação geral e os times com melhor campanha fazem o segundo jogo em casa. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.