Monaliza Pelicioni foi convocada novamente para ser a embaixadora digital da Agrishow 2023, que acontece nos dias 1º a 5 de maio

publicado em 27/02/2023

Monaliza Pelicioni foi novamente escolhida para ser a embaixadora da Agrishow em 2023 (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

A jornalista votuporanguense Monaliza Pelicioni, novamente, encara um grande desafio. Pela segunda vez consecutiva, a especialista em marketing e comunicadora do agronegócio foi convidada para ser a embaixadora digital da Agrishow (Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação). O evento acontecerá entre os dias 1º a 5 de maio, em Ribeirão Preto.

Quando o assunto é agro, Monaliza é a especialista da conversa. Com mais de 10 anos de experiência e vencedora do prêmio Abag (Associação Brasileira do Agronegócio) na categoria Televisão em 2010, ela usa o poder da comunicação para propagar a grandeza do agro em parceria com os gigantes do setor.

“Ser escolhida pelo segundo ano consecutivo para representar essa feira que é uma das maiores do setor, maior da América Latina e a segunda maior do mundo é uma honra, a certeza que eu tenho feito o meu trabalho da melhor maneira possível e que estou no caminho certo”, disse Monaliza em entrevista ao A Cidade.

A Monaliza também idealizadora da AgroPontoCom, uma marca que gera conteúdo de comunicação e marketing no agronegócio. Ela começou jovem no mercado e deu seus primeiros passos na carreira dentro desse nicho em 2010, por meio da Record News Rural, passou pela EPTV de São Carlos e Band Campinas, antes de abrir a sua própria agência de comunicação onde passou a atender clientes diretos do agronegócio.

O evento

A Agrishow em 2022, após dois anos de cancelamento pela pandemia, movimentou R$ 11,2 bilhões em negócios e teve 193 mil visitantes.