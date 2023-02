Os votuporanguenses e moradores da região poderão se inscrever para o vestibular 2023, pelo meio on-line, da Univesp

publicado em 02/02/2023

A unidade de Votuporanga é o Polo UAB (Universidade Aberta do Brasil); são muitas as oportunidades de estudo (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Votuporanga tem 105 vagas abertas para graduações e cursos técnicos gratuitos. As oportunidades são oferecidas pela Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) e os interessados terão que passar por um vestibular aplicado pela Fundação Vunesp. As inscrições começam na segunda-feira (6), às 10h.

De acordo com o divulgado pela Universidade, serão 35 vagas para cada eixo básico de ingresso, que são três: Licenciatura, Computação e o de Negócios e Produção. Dentro dos eixos são oferecidos os cursos, que são nove oportunidades para o votuporanguense que quer se capacitar no mercado.

No eixo de Licenciatura, por exemplo, os ingressantes chegarão em um determinado momento do curso que poderão optar pelos cursos de letras, matemática e pedagogia. Já no de Computação estão disponíveis vagas para os cursos de ciência de dados, engenharia de computação e tecnologia da informação.

Já no eixo da Negócios e Produção as oportunidades são dividas em administração, engenharia de produção e tecnologia em processos gerenciais. A “sede” da Univesp em Votuporanga fica no Polo UAB (Universidade Aberta do Brasil).

As inscrições terminam no dia 30 de março, às 23h59, e devem ser feitas pelo site: vestibular.univesp.br. A prova (objetiva e redação) ocorrerá no dia 28 de maio, às 13h, e os locais oficiais serão divulgados no dia 19 de maio. O início das aulas está previsto para o final de julho de 2023.

O custo da inscrição é de R$ 51,75. Para participar, não há limite de idade, basta ter concluído o ensino médio ou com o término previsto até o período da matrícula. No preenchimento da ficha de inscrição, os candidatos devem cumprir todas as etapas previstas, responder o questionário socioeconômico, indicar o CPF e seus dados pessoais.

Também será possível, caso queiram, fornecer os números de inscrição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), de 2020, 2021 e 2022, para que os resultados sejam considerados na prova objetiva e integrados à nota final.