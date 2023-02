A ação de entrega aconteceu na terça-feira (28) pela manhã na sede da Albatroz Honda

publicado em 28/02/2023

A entrega aconteceu de forma simbólica na sede da Albatroz Honda de Votuporanga ontem (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O Ville Hotel Gramadão, mais uma vez se empenhando pelas causas da cidade, realizou a doação de uma moto Honda/Biz 0 km para o CAV (Clube Atlético Votuporanguense). A ação de entrega aconteceu na terça-feira (28) pela manhã na sede da Albatroz Honda.

Estiveram presentes na entrega os diretores do clube Dimas Geraldo da Silva e Helton Borges, que receberam as chaves da mão da gerente do Hotel, Silvia Dornelas. Os empresários agradeceram a doação em nome de Valmir Dornelas e toda a equipe do Grupo Gramadão.

Em conversa com o diretor Dimas, ele disse que o clube está estudando a melhor forma de trabalhar com a doação para gerar uma renda. “Para o CAV é de extrema importância a chegada desse apoio, principalmente do Valmir que sempre nos apoiou e esteve sempre juntos. Em todos os anos ele colabora. Para nós é uma ajuda extremamente importante”, disse ele.

A iniciativa de doações das motocicletas é muito conhecida e frequente. Segundo o empresário Valmir Dornelas, a ideia é apoiar o esporte da cidade e mover o incentivo aos jovens jogadores de Votuporanga.