publicado em 23/02/2023

Todos os projetos pautados para a sessão da Câmara Municipal desta semana foram aprovados pelos vereadores (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

Transferida para Quarta-feira de Cinzas (dia 22), em razão do ponto facultativo de Carnaval, a sessão da Câmara Municipal desta semana culminou na aprovação de cinco projetos. Dentre as iniciativas foi aprovado o repasse de R$ 245 mil para entidades assistenciais que cuidam de idosos em Votuporanga.

Os recursos são provenientes do Fundo Municipal do Idoso e foram revertidos para quatro entidades da cidade: o Lar Viver Bem, o Lar do Velhinho, o Lar São Vicente de Paulo e o Idav (Instituto do Deficiente Audiovisual de Votuporanga).

Os vereadores aprovaram também a abertura de um crédito adicional de R$ 4,1 milhões para a Saev Ambiental (Superintendência de Água Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga). O recurso é destinado à manutenção das atividades da autarquia, com destaque para as atividades do Departamento de Limpeza Pública, para onde vão cerca de R$ 2,2 milhões.

Outra proposta discutida e aprovada pelos vereadores foi a que traz algumas alterações técnicas na lei que criou o projeto “Votuporanga Contra o Aedes Aegypti”. A iniciativa busca o reforço das ações contra a dengue neste começo de ano, período em que tradicionalmente os casos da doença crescem.