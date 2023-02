Em pouco mais de duas semanas, lâmina d’água que não passava de 30 centímetros nos fundos do reservatório hoje chega a mais 3 metros

publicado em 24/02/2023

Obras de desassoreamento da Represa Municipal avançaram nos últimos dias e autoridades fizeram uma visita ao local (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Técnicos do DAEE (Departamento de Água e Energia Elétrica) do Estado de São Paulo, acompanhados de autoridades municipais e representantes da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga), visitaram ontem as obras de desassoreamento da Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro”. Os trabalhos ganharam, há cerca de duas semanas, o reforço de duas dragas e equipamentos pesados, acelerando o processo de recuperação do reservatório.

A visita foi guiada pelo prefeito Jorge Seba (PSDB) ao lado do deputado estadual e presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB), que foi quem intermediou o convênio com o DAEE, junto ao Governo do Estado, para recuperação de uma das principais fontes de abastecimento de água do município.

“Nós temos aqui uma obra que vai amenizar um problema histórico de nossa cidade. Fico muito feliz em ver o andamento desse projeto e acredito que Votuporanga vem caminhando a passos largos em se consolidar cada vez mais como líder dessa região noroeste do Estado de São Paulo”

Também participaram do encontro o superintendente da Saev, Gustavo Vilela, o superintendente adjunto, Luciano Passoni, secretários municipais e vereadores, na oportunidade representados pelo presidente da Câmara Municipal, Daniel David (MDB). O órgão estadual foi representado pelo engenheiro Guilherme Diogo Junior, que disse, em entrevista ao A Cidade, que a perspectiva é de que os trabalhos no local sejam executados por pelo menos mais 90 dias, por meio do programa “Rios Vivos.

“O Estado inteiro sofreu com o abastecimento de água em anos anteriores por conta da crise hídrica, então o Governo de São Paulo lançou este programa para poder melhorar a capacidade de reservar água nos municípios e é isso que estamos fazendo aqui agora. Estamos na cidade com uma draga embarcada, outra de cabo e alguns caminhões para ajudar nesse serviço que é de suma importância para o município”, disse o técnico.

A operação para o desassoreamento é grandiosa. Ao lado da represa foram montadas algumas “caixas” onde os maquinários, que atuam dentro da Represa, depositam os sedimentos retirados do local. Esse processo é necessário para que os detritos passem por um processo de secagem natural para depois serem removidos.

Segundo o superintendente da Saev, Gustavo Vilela, mais de 15 mil metros cúbicos de areia e outros dejetos já foram retirados nessa operação das dragas.

“Nós perdemos, ao longo dos anos, cerca dois terços da capacidade de nossa Represa e agora nós estamos com ações efetivas para retomar o protagonismo dela no nosso abastecimento de água. Nós tivemos uma primeira etapa, onde retiramos cerca de 15 mil metros cúbicos de sedimentos das margens e agora, junto com o DAEE, já atingimos cerca de mais 15 mil metros cúbicos retirados. Isso já tem gerado um efeito muito positivo, pois onde estamos, por exemplo, tínhamos uma lâmina d’água de cerca de 30 centímetros e agora já estamos com uma profundidade de mais de 3 metros”, afirmou o superintendente.

Parque do Povo

Todo esse processo, além de garantir o abastecimento de água da cidade pelos próximos anos, atende também ao início de uma das promessas do Plano de Governo do prefeito Jorge Seba. Durante a campanha eleitoral, ele se comprometeu a não só promover o desassoreamento, mas também revitalizar às margens.

“Já estamos trabalhando neste projeto desde o início de nosso governo. Ficamos mais de um ano atrás de licenças ambientais e projetos para que a obra aconteça como está acontecendo agora. Quando ela estiver completamente recuperada nós poderemos fazer um parque em volta dessa Represa, de forma que, além de servir como área de lazer para a população, ele possa também proteger a Represa para que não cheguem mais detritos”, concluiu o prefeito.