A Votuporanguense receberá o time de Suzano, às 10h, na Arena Plínio Marin pela 10ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3

publicado em 24/02/2023

O jogo será marcante por duas ocasiões, pela estreia do novo técnico e porque a partida promete ter gosto de tira-teima (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Votuporanguense recebe no domingo (26) a equipe do União Suzano para a 10ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3. O jogo, porém, será marcante por duas ocasiões: pela estreia do novo técnico João Vallim e porque a partida promete ter gosto de tira-teima, devido aos jogos que foram disputados no torneio do ano passado.

Os times se enfrentaram em 2022 em três oportunidades. A primeira delas foi ainda na primeira fase pela nona rodada da competição, quando a Votuporanguense perdeu, jogando fora de casa por 2 a 1, no apagar das luzes. O time saiu na frente, mas cedeu o empate e na sequência uma virada.

Esse primeiro encontro entre as equipes foi muito comentado. Um dia depois da partida, a comissão registrou uma reclamação contra a arbitragem, isso porque o lateral-esquerdo da época Abraão Lincoln tomou vermelho direto depois de uma chegada mais dura no adversário.

Na sequência, os times voltaram a campo pela segunda rodada do torneio. Desta vez, no campo do adversário, em Suzano, o time de Votuporanga perdeu por 4 a 0. Neste dia o time apresentou uma postura irreconhecível e foi goleado.

Mas os times ainda se enfrentariam mais uma vez na segunda fase. Isso porque, os jogos eram de ida e volta. Na ocasião a Votuporanguense tinha recebido o elenco de Suzano na Arena Plínio Marin e o jogo foi pegado terminando em 1 a 0 para o time Alvinegro, um de cada time foi expulso.

De tão tensa que foi a partida, o clima também esquentou fora dos gramados. Na saída para os vestiários jogadores do CAV e do Usac trocaram ofensas seguidas de ameaças, tanto é que virou briga generalizada. O vestiário do visitante da Arena Plínio Marin foi inteiramente depredado pelos atletas de Suzano.

Neste ano, a Votuporanguense, atual vice-lanterna, está com sete pontos e vem de uma sequência de três empates, todos tomados em acréscimos. Já o União Suzano está na sexta posição com 14 pontos e vem de uma vitória, uma derrota e um empate, respectivamente.

Estreia

Depois de quatro dias à frente dos treinos do elenco Alvinegro, João Vallim, que foi apresentado nessa semana, terá o seu primeiro desafio em campo, ele que colocou uma meta para a equipe, que precisa conquistar quatro vitórias para se manter na divisão.

“Um grupo bom para trabalhar, muito disciplinado e profissional. O que precisamos é colocar uma parte psicológica nos finais da partida para manter a vitória. Já consegui implantar meu estilo de jogo, minha filosofia de trabalho, porém é pouco tempo para inserir em uma equipe uma mudança brusca. Tem que ir aos poucos entrosando”, disse ele.

Transmissão