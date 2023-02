A maior demanda, segundo o parlamentar, é por motoristas com habilitação categoria D e cursos específicos para condução de veículos de grande porte

publicado em 01/02/2023

Jura disse que estão sobrando vagas de emprego para motoristas, mas falta mão de obra qualificada, por isso ele pede a oferta de cursos (Foto: Assessoria)

Da redação

O vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), utilizou seu tempo na tribuna da sessão da Câmara Municipal de anteontem para fazer um relato que recebeu de algumas empresas de Votuporanga e região: estão sobrando vagas de emprego na cidade, o que falta é mão de obra qualificada. A maior demanda, segundo o parlamentar, é por motoristas com habilitação categoria D e cursos específicos para condução de veículos de grande porte.

“Existe falta de motoristas de ônibus e caminhões, atividades que necessitam de conhecimento específico e o desenvolvimento de habilidades para os condutores de veículos de passageiros, e tem que ser habilitado no mínimo na categoria D. Esse cenário de alta demanda que tenho recebido de empresas e usinas informando que essa falta tem inviabilizado a expansão de suas respectivas frotas, torna necessário o aperfeiçoamento desses trabalhadores”, disse Jura.

Os pretendentes em exercer essa profissão, ainda segundo o vereador, têm que ter cursos sobre noções de primeiros socorros, direção defensiva, legislação de trânsito, respeito ao meio ambiente e de relacionamento interpessoal. Justamente por isso é que ele pede para que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ofereça essas qualificações à população, o que deve gerar emprego e renda.

“Cabe à Secretaria o Desenvolvimento Econômico, através da geração de emprego e renda, a ampliação das relações do município com empresários, entidades públicas e privadas, bem como atuar em parceria com a comunidade empresarial e também estimular o desenvolvimento rural. Só através do curso é que garante a boa prática dos motoristas no trânsito, o que é fundamental para os condutores. Ele instrui a manter um bom relacionamento com os passageiros, garantir a segurança do veículo e respeitar as leis de trânsito”, completou.