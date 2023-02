Durante o evento foram discutidas ações que possam contribuir no combate à violência

publicado em 23/02/2023

Durante o evento foram discutidas ações que possam contribuir no combate à violência contra pessoas em situação de rua (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

Votuporanga foi sede ontem do 1º Seminário “Pelo fim da violência contra a população em situação de rua e em vulnerabilidade social”. A ação foi promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, e reuniu autoridades políticas da cidade e da região, além de especialistas no tema e pessoas ligadas ao setor social para o debate de um dos problemas mais recorrentes do Brasil.

Durante o evento foram discutidas ações que possam contribuir no combate à violência contra essas pessoas que, muitas vezes, são invisíveis para a sociedade e para o próprio poder público.

O seminário teve dois palestrantes, o juiz da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto, Evandro Pelarin, que também é presidente do Comitê Intersetorial de Políticas Municipais para a População em Situação de Rua de São José do Rio Preto, e o defensor público titular da 5ª Defensoria Pública de São José do Rio Preto, Júlio César Tanone.

Para Pelarin, eventos como esse são extremamente importantes para debater as ações de cuidados com as pessoas. “Votuporanga sempre está à frente nessas iniciativas do cuidado com as pessoas e ficamos muito felizes em ser convidados para estar aqui e debater esse tema que está na pauta do país diante dos graves problemas sociais que envolvem as pessoas em situação de rua e nós, como sociedade, temos que enfrentar essa questão e tratar com dignidade e humanidade, além de encaminhar essas pessoas para que partilhem conosco da mesma comunidade”, disse o magistrado.

Já segundo Tanone, é preciso difundir os conhecimentos sobre o tema. “Seminários como esse tendem muito a contribuir para a formação e difusão do conhecimento onde possamos contribuir e aprender com os profissionais daqui e ao mesmo tempo compartilhar algumas experiências e ações que nós temos desenvolvido em outros municípios.

Além dos especialistas o ato contou com a participação do prefeito Jorge Seba (PSDB), da primeira-dama Rose Seba e de vereadores, na ocasião representados pelo presidente da Casa Daniel David (MDB). O ato foi comandado pelo secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, que é o responsável direto pelo contato com as pessoas em situação de rua no município.