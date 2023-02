Gabriel foi autor de dois importantes gols, nas últimas duas rodadas, do Campeonato Paulista da Série A3

publicado em 10/02/2023

Gabriel Almeida, tem sido o protagonista do elenco e colaborado ativamente no progresso da equipe na competição (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

O zagueiro-artilheiro da Votuporanguense, o jovem Gabriel Almeida, tem sido o protagonista do elenco e colaborado ativamente no progresso da equipe. Isso porque ele foi autor de dois importantes gols, nas últimas duas rodadas, do Campeonato Paulista da Série A3.

Na última partida contra o Desportivo Brasil, porém, Gabriel Almeida atuou como volante, posição a qual ele contribui ativamente para que o resultado da Votuporanguense fosse positivo.

“Estamos felizes pelo resultado positivo, viemos evoluindo ao decorrer das rodadas e a meta é seguir trabalhando para mais vitórias. Conseguimos colocar em prática o que estamos treinando no dia a dia e, graças a Deus, conquistamos esse resultado tão importante para nós”, disse ele.

O Gabriel é cria da base do CAV e também foi destaque do elenco da Copa São Paulo de 2021, tendo sido emprestado posteriormente pelo América-MG.