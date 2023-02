A data foi comemorada com antecedência no município por meio do ‘Sebas Rodeo Festival’

publicado em 27/02/2023

Sebastianópolis do Sul comemora nesta terça-feira (28) 59 anos de emancipação; data foi comemorada com uma grande festa de peão (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

Sebastianópolis do Sul, município vizinho de pouco mais de 3,5 mil habitantes, comemora nesta terça-feira (28) 59 anos de emancipação política. A data foi comemorada com antecedência no município por meio do ‘Sebas Rodeo Festival’, que reuniu milhares de pessoas durante quatro dias no início do mês.

O “jovem” município, levando em consideração as demais cidades da região, tem uma história muito rica. Sebastianópolis do Sul teve origem de seu nome em São Sebastião (Padroeiro da Cidade), Polis (cidade) do Sul (para diferenciar de outra Sebastianópolis existente no estado do Rio Grande do Norte).

Em 1905, surgia um vilarejo conhecido por Ribeirão, que mais tarde, em 1953, foi elevado a distrito de Monte Aprazível, já com o nome atual. Apenas em 28 de fevereiro de 1964 tornou-se independente.

Atualmente, a cidade é voltada economicamente para a indústria de aço e metalúrgica, laticínios e agricultura, principalmente com o cultivo da cana-de-açúcar, onde abriga uma grande usina que gera muitos empregos e renda para a região.