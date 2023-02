A empresa vencedora, a Cantóia & Figueiredo, que é de Votuporanga, já iniciou as compras dos materiais que serão utilizados no local

publicado em 13/02/2023

O prefeito Jorge Seba garantiu que este será o último campeonato que a Votuporanguense irá disputar sem iluminação (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O prefeito Jorge Seba (PSDB) confirmou na segunda-feira (13), em entrevista à Cidade FM, que já emitiu a ordem de serviço para o início das obras de iluminação da Arena Plínio Marin. A empresa vencedora, a Cantóia & Figueiredo, que é de Votuporanga, já iniciou as compras dos materiais que serão utilizados no local e se comprometeu a concluir os trabalhos o mais rápido possível.

Pelo projeto, serão instaladas quatro novas torres na Arena, sendo três do lado oposto à arquibancada, onde ainda não há nenhum tipo de iluminação, e outra do lado esquerdo da área coberta para complementar a iluminação dos refletores instalados no teto da cobertura.

“Me reuni com a empresa e solicitei que eles fizessem no menor tempo possível, pois originalmente eles tinham pedido 150 dias, mas eu pedi o esforço deles e como é um pessoal muito bom e que sempre trabalha muito bem para a cidade, eles readequaram o cronograma deles para quatro meses. A ordem de serviço foi expedida no último dia 3 de fevereiro. Esse será o último campeonato sem luz”, garantiu o prefeito.

O projeto previa um investimento de pouco mais de R$ 880 mil, mas durante a licitação a Prefeitura conseguiu um desconto de forma que o investimento deve ficar na casa dos R$ 699 mil. Os recursos foram desmembrados de um financiamento feito pela Administração Municipal junto ao Desenvolve SP.

Com a obra a Arena, poderá, finalmente, receber jogos noturnos, uma demanda antiga dos torcedores e da diretoria do próprio clube já que os jogos durante o dia limitavam a quantidade de torcedores na arquibancada em razão do horário de trabalho e até do forte calor, que também afasta muitas famílias. Ao todo, conforme o projeto, serão instaladas mais 58 luminárias que serão somadas às 72 já existentes.

Cobertura

Outra situação que também tem incomodado os torcedores da Votuporanguense é a cobertura da Arena Plínio Marin, que teve parte de sua estrutura danificada por um temporal que atingiu Votuporanga no final do ano passado. Segundo o prefeito, já foi iniciado o procedimento de compra para reconstrução da cobertura.