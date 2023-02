Depois de conquistar a vitória em sua estreia, o técnico avaliou o time e relatou suas expectativas para a sequência do campeonato

publicado em 27/02/2023

Técnico João Vallim, que não escondeu a vontade de trabalhar no CAV, disse que lutará por mais na A3 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

A estreia de João Vallim como técnico da Votuporanguense representa um novo começo para o plantel. Isso porque domingo (26) diante da torcida Alvinegra, a equipe venceu o União Suzano por 2 a 1, com um gol ao final do segundo tempo. Em análise, o comandante relatou que a expectativa é até de classificar o time.

Em entrevista à Cidade FM, após a partida, relatou o trabalho que fez com os atletas durante os últimos dias e ressaltou que os resultados em jogos anteriores batiam na trave. Vallim depositou segurança emocional e conseguiu fazer com que os atletas buscassem a vitória mesmo no empate.

“O resultado batia na trave, sempre saíamos na frente e os caras buscavam o empate. Hoje a chave mudou, o que importava para nós era os três pontos e o resultado. Brigar por ele até o fim do jogo. Foi o que aconteceu e foi isso que passei para a rapaziada na semana. Brigaram do começo ao fim do jogo pelo resultado positivo e deu certo. Respirar para continuar, vamos aumentar mais ainda”, disse ele.

Sobre a queda de produção do time no segundo tempo, João destacou sobre o calor e explicou sobre tentar controlar o emocional para não perder nos minutos finais de jogo.

“A semana inteira foi trabalhada a questão dos últimos minutos do jogo em de ceder o empate ao adversário e isso tem acontecido nos quatro empates que teve últimos agora. Nessa semana mexemos bastante com esse lado deles, mostrar para eles as falhas no final do jogo e hoje nós conseguimos neutralizar o time deles. Tanto é que conseguiram lances de longe e conseguimos segurar o resultado até o fim do jogo”, completou

O treinador destacou ainda, que isso também deve a postura dos jogadores que estão se adaptando a sua filosofia de jogo. “Jogo para frente, buscando o gol e a gente fez o gol, os jogadores ficam meio com medo de tomar e hoje eu percebi isso”, relatou.

João, que tem uma porção de acessos, disse que viveu algo parecido com a Inter de Limeira na Série A3. Ele pegou a equipe na zona de rebaixamento e em quatro jogos conseguiu levantar o clube.