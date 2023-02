As inscrições para o Casal da Corte deverão ser feitas pessoalmente até esta terça-feira, dia 7 de fevereiro, das 7h30 às 17h

publicado em 06/02/2023

Inscrições serão realizadas pessoalmente até o dia 7 de fevereiro na Secretaria da Cultura e Turismo (Foto: Reprodução)

Já pensou em ter seu momento de fama e realeza? No "Carnaval Votu Show 2023" da Prefeitura de Votuporanga isso será possível através do concurso que elegerá a Corte Carnavalesca, composta pelo casal Rei Momo e Rainha do Carnaval. A iniciativa é da Secretaria da Cultura e Turismo e conta com o apoio dos Conselhos Municipais de Turismo (Comtur) e de Políticas Culturais (CPMC).

As inscrições para o Casal da Corte deverão ser feitas pessoalmente até esta terça-feira, dia 7 de fevereiro, das 7h30 às 17h na Secretaria da Cultura e Turismo, localizada na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, nº 3.112 (Parque da Cultura). Interessados deverão ter idade mínima de 18 anos, serem brasileiros natos ou naturalizados e residirem em Votuporanga, além de apresentarem documentos de identidade ou CNH e comprovante de residência, todos originais e com cópias.

Os candidatos a Rei Momo serão avaliados em quesitos como comunicação, elegância, samba no pé e simpatia. Para a Rainha, serão os mesmos critérios, além de estética corporal.

O casal vencedor receberá faixa e troféu, além de assumir comprometimento com a programação da comissão organizadora durante os quatro dias do carnaval, conforme consta no Termo de Compromisso e que deverá ser aceito pelos candidatos. A eleição será realizada em fase única, na próxima sexta-feira, dia 10 de fevereiro, na Concha Acústica.