Iniciativa surge como uma resposta à recente onda de violência que atingiu o município; cerca de 68 novas câmeras serão instaladas

publicado em 13/02/2023

A Prefeitura irá investir mais de R$ 1 milhão em um ‘cinturão’ de câmeras de vigilância ao redor de toda a cidade (Foto: Prefeitura\ de Votuporanga)

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga, em resposta à recente onda de violência, irá investir mais de R$ 1 milhão em um ‘cinturão’ de câmeras de vigilância ao redor de toda a cidade. A informação foi confirmada pelo prefeito Jorge Seba (PSDB), em entrevista à Cidade FM, que anunciou ainda a integração do município ao “Sistema Detecta”, do Governo do Estado de São Paulo.

O objetivo do projeto, conforme o prefeito, é ampliar e modernizar o sistema de videomonitoramento com instalação de câmeras em todas as entradas e saídas da cidade e também em pontos estratégicos para combater o crime e reduzir a criminalidade.

“Nossa cidade não é diferente das outras que começam a crescer e os índices de violência começam a aumentar. Temos uma população ordeira e trabalhadora, mas infelizmente começam a aparecer algumas situações desagradáveis e mesmo que o município não tenha controle geral sobre essa situação, já que a segurança é um dever do Estado, nós temos que também procurar oferecer condições ao Estado, e é onde entra a Atividade Delegada, tanto na cidade quanto no campo. Isso, no entanto, nem sempre é suficiente, então vamos apelar para recursos eletrônicos”, disse Seba.

Os recursos eletrônicos aos quais o prefeito se refere são câmeras de alta tecnologia que, além de instaladas em pontos estratégicos, serão integradas ao “Sistema Detecta”, do Governo do Estado. O Detecta realiza, automaticamente, o reconhecimento de um veículo furtado, roubado ou clonado utilizando as câmeras de monitoramento da cidade.

No último homicídio registrado em Votuporanga, por exemplo, no dia 9, a motocicleta utilizada no crime era furtada. Se o veículo tivesse passado por uma câmera integrada ao Sistema, um alerta seria disparado e unidades policiais poderiam interceptar os bandidos antes da consumação do crime.

“Já assinamos o convênio com o Governo do Estado e a partir e agora seremos integrados ao banco de dados das policias paulistas, como registros de ocorrências, o chamado Fotocrim, que é o banco de dados de criminosos com arquivos fotográficos, o cadastro de pessoas procuradas e desaparecidas dados de veículos roubados, furtados ou clonados, tudo isso interligado. Isso visa promover mais segurança exatamente para todos nós, que moramos em uma cidade pacata e não queremos que isso mude”, completou.

Para tal, o prefeito reservou um investimento de pouco mais de R$ 1 milhão para a aquisição de equipamentos e implementação da tecnologia.