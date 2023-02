Deste número, 50 são de concursos aplicados durante o ano de 2022

publicado em 10/02/2023

Ao todo, mais de mil novos servidores foram contratados desde janeiro de 2021 para a Prefeitura de Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga iniciou as convocações dos novos servidores que foram aprovados recentemente em concursos públicos em diversas áreas da Administração Municipal. Só neste ano, até o momento, 73 servidores foram convocados. Deste número, 50 são de concursos aplicados durante o ano de 2022.

Desde o início da atual gestão no ano de 2021, já totalizam 1.028 servidores que ingressaram nas áreas da saúde, educação, administração, entre outras. Sendo 249 contratações em 2021; 706 no ano de 2022; e 73 convocações somente nestes primeiros dias de 2023.

Os novos servidores integram as equipes com o intuito de suprirem as necessidades da Prefeitura, que tem como principal objetivo estar cada vez mais preparada para atender a demanda do município que vive em franco crescimento.

Curso introdutório

Os candidatos aprovados e classificados no concurso público n° 5/2022, para os cargos de Agente Comunitário de Saúde (contemplando todas as áreas de atuação) e Agente de Combate às Endemias foram convocados para Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada que será realizado na próxima semana, entre os dias 13 e 17 de fevereiro. O curso terá duração de 40 horas, sendo oito horas diárias de segunda a sexta-feira, no Instituto Federal, localizado na Av. Jerônimo Figueira da Costa, 3014, Pozzobon.