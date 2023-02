Evento será realizado de 20 a 28 de maio; inscrições podem ser feitas até dia 5 de abril através do site da Prefeitura de Votuporanga

publicado em 23/02/2023

A Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura abriu inscrições para artistas se candidatarem na "8ª Mostra de Dança de Votuporanga” (Foto: Divulgação)

A Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga abriu inscrições para artistas se inscreverem na "8ª Mostra de Dança de Votuporanga", que será realizada entre os dias 20 e 28 de maio.

Interessados podem preencher o formulário até o dia 5 de abril com projetos nas áreas de Módulos de Apresentação e Atividades de Formação, através do link www.votuporanga.sp.gov.br/cultura/mostradanca/ . O edital completo também está disponível no site.

Módulos de Apresentação

Podem ser inscritas apresentações do tipo solo, duo ou trio, grupo/conjunto (no mínimo quatro artistas), conforme detalhamento descrito no edital. As datas programadas serão de 26 a 28 de maio, a partir das 18h, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.

Atividades de Formação

São oficinas e minicursos com duração mínima de uma hora e direcionadas ao público geral, com idade mínima de 12 anos. As atividades ocorrerão no Centro de Cultura e Turismo "Marão Abdo Alfagali", Centro de Convenções, Concha Acústica “Profº Geraldo Alves Machado” ou Escola Municipal de Artes "João Cornachione (Oscarito)”, de 20 a 28 de maio, conforme horários de funcionamento dos equipamentos públicos.

Palco Aberto

Companhias, escolas, grupos, estúdios ou artistas individuais que desejarem se apresentar espontaneamente, de forma voluntária, nos dias 27 e 28 de maio de 2023, a partir das 18h, no Centro de Cultura e Turismo ou Centro de Convenções, desde que comunique a Secretaria da Cultura e Turismo com antecedência de dez dias para criar o cronograma de apresentação.

Tira-dúvidas