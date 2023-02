Dentre os pleitos apresentados estão os recursos contra enchentes na rua dos Lírios e a continuação da marginal em Simonsen

publicado em 15/02/2023

Seba se reuniu com o secretário de Governo, Kassab, a secretária de Esportes, Coronel Helena e o diretor do CDHU Silvio Vasconcellos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

O prefeito Jorge Seba (PSDB) voltou na quarta-feira (15) de sua primeira visita oficial ao novo Governo de São Paulo, comandado por Tarcísio de Freitas (Republicanos), e trouxe na bagagem a esperança de recursos para diversas obras. O chefe do Executivo Municipal se reuniu com os secretários estaduais de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab, e Esporte Coronel Helena, além do diretor técnico da CDHU, Silvio Vasconcellos.

Nos encontros, Seba levou a solicitação de mais de R$ 40 milhões em obras, demandas do município que já foram protocoladas junto à Secretaria de Governo e Relações Institucionais. Dentre os pedidos está um problema de mais de 40 anos, que o prefeito se comprometeu a tratar com prioridade, que é o alagamento de casas na rua dos Lírios, bairro São João.

Na última chuva forte que atingiu a cidade várias casas naquela região foram inundadas e em visita aos moradores Jorge Seba prometeu que buscaria recursos (da ordem de R$ 2,8 milhões), para a construção de galerias para aquela situação não voltasse a acontecer. Sua promessa foi cumprida já em sua primeira viagem a São Paulo depois dos fatos.

Além dessa obra, o prefeito solicitou recursos também para mais uma etapa do desassoreamento da Represa Municipal e também para a travessia pavimentada da avenida Anastácio Lasso, que ligará o bairro Jardim Universitário ao São Cosme.

Seba apresentou também o projeto para continuação da marginal José Marão Filho, no Distrito de Simonsen, demanda antiga que busca dar mais segurança aos moradores de lá, além de fomentar o desenvolvimento econômico na região. Outra demanda apresentada foi a de construção de uma passarela da rod. Péricles Belini, no KM 126, para garantir a segurança dos trabalhadores que se deslocam diariamente ao II Distrito Industrial.

Por fim, o prefeito também pediu mais recursos para a obra de revitalização da Avenida Emílio Arroyo Hernandes. O projeto já conta com R$ 4,5 milhões conquistados com os deputados Fausto Pinato (PP) e Carlão Pignatari (PSDB) e do ex-deputado federal Geninho Zuliani (União Brasil).

CDHU

Em visita à CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), o prefeito Jorge Seba ficou otimista em acompanhar os preparativos para a licitação que contratará a empresa para construção das 185 casas do desfavelamento para as famílias que hoje vivem nas regiões do Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton. Seba foi recebido pelo diretor técnico Silvio Vasconcellos.

Por fim, Seba também se encontrou com a secretária de Esportes, Coronel Helena Reis, e com o assessor técnico da Secretaria, Marquinhos Cardoso, onde apresentou os pedidos para Votuporanga na área esportiva.