As lideranças policiais do 16º Batalhão se reuniram no CPI-5 em uma coletiva de imprensa para detalhar como a operação funcionará

publicado em 14/02/2023

As lideranças policiais de Fernandópolis, Jales, Votuporanga, Santa Fé do Sul e Cardoso, que fazem parte do 16º BPM/I (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Em uma coletiva na tarde de terça-feira (14), a Polícia Militar de Votuporanga e também de toda a região definiu os detalhes da “Operação Carnaval” 2023. As lideranças policiais de Fernandópolis, Jales, Votuporanga, Santa Fé do Sul e Cardoso, que fazem parte do 16º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

De acordo com o divulgado, a operação se inicia na sexta-feira (17) e segue até a quarta-feira de cinzas, no dia 22 de fevereiro. Assim como em anos passados, a operação será focada no combate infrações que possam gerar risco à segurança do trânsito, principalmente, em Votuporanga.

O Carnaval movimenta toda a região e o reforço será priorizado no período noturno, se estendendo até a madrugada, tendo em vista as causas de sono e fadiga, associado ao consumo de álcool ou outra substância de efeito análogo que contribuem para a ocorrência de acidentes de trânsito. O objetivo é tirar de circulação aqueles condutores que colocam em risco a segurança de outras pessoas.