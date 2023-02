O senhor João Antônio Teixeira está desaparecido desde o dia 9 de dezembro de 2022 e recentemente os investigadores encontraram pistas

publicado em 07/02/2023

A família de João Antônio Teixeira ainda busca notícias sobre o seu paradeiro desde o seu desaparecimento em dezembro (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

A Polícia Civil de Votuporanga, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), avançou com as investigações sobre o desaparecimento do senhor João Antônio Teixeira. O idoso está desaparecido desde o dia 9 de dezembro do ano passado e recentemente os investigadores localizaram pistas sobre o caso.

De acordo com o delegado que está à frente da DIG, Rafael Latorre, a polícia tem trabalhado em cima do caso e recentemente encontrou algumas evidências que podem indicar o paradeiro do morador de Votuporanga.

“João ainda se encontra desaparecido, só que recentemente houve uma movimentação bancária. Então, pedi para os investigadores diligenciarem no sentido de localizar o banco e qual cidade”, disse o delegado ao A Cidade.

Com essas buscas, a família já irá contar na quinta-feira (9) dois meses sem a presença de João Antônio, que está com 76 anos, e tem um quadro inicial de Alzheimer. Ele está sem os documentos e foi visto pela última vez na zona Norte de Votuporanga, no bairro Cohab Chris.

João, no dia de seu desaparecimento estava com um short jeans, camiseta branca e também uma bolsa azul. Ele era muito conhecido nos bairros da zona Norte, principalmente, pelos alunos da escola estadual Juraci Lima Lupo, onde trabalhou por muitos anos como zelador, antes de se aposentar.