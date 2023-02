A mulher foi presa com crack e dinheiro do tráfico; um homem que estava em sua residência voltou para a cadeia de onde tinha fugido

publicado em 27/02/2023

Em uma ocorrência, inicialmente, militares encontraram uma traficante e depois um foragido da Justiça (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu duas pessoas durante o fim de semana. Lá pela zona Sul da cidade, no bairro Da Estação, os militares flagraram uma mulher com dinheiro do tráfico e porções de crack, já o homem estava na casa dela e foi preso por ser fugitivo do sistema prisional.

De acordo com o registro, os policiais faziam patrulhamento pelas redondezas dos bairros Da Estação e Palmeiras I, quando ao passarem por um lugar conhecido como ponto de tráfico de drogas, viram uma mulher em atitude suspeita.

A acusada, identificada como G.M.A., de 36 anos, notou a presença da Polícia Militar e de imediato jogou uma sacola no chão, na sequência tentou sair do local. Ela foi abordada pelos militares e em seu bolso foram encontrados R$ 150, já na sacola foram encontradas as porções de crack.

Ela levou os militares até a sua casa para uma vistoria, onde não foram encontradas mais drogas. Porém, por lá a polícia encontrou um homem, de 22 anos, que estava foragido da Justiça.