Os dois homens foram flagrados pela Força Tática de Votuporanga em meio a uma rua pelo bairro com a droga e utensílios para preparo

publicado em 15/02/2023

Os militares faziam patrulhamento pelas ruas da cidade quando notaram uma movimentação estranha pelo bairro Vale do Sol (Foto: Divulgação/PM)

Fernanda Cipriano

A Polícia Militar de Votuporanga tirou mais traficantes e entorpecentes da rua. Na noite de terça-feira (14), uma equipe da Força Tática prendeu uma dupla com maconha, celulares e utensílios para o preparo da droga. O flagrante aconteceu no bairro Vale do Sol, no município.

De acordo com a ocorrência, os militares faziam patrulhamento pelas ruas da cidade quando notaram uma movimentação estranha pelo bairro Vale do Sol, região central. Por lá, eles localizaram dois indivíduos em atitude suspeita, um em uma motocicleta Honda/CG e outro na beira de uma calçada.

Na sequência eles foram abordados e com o cara da motocicleta, identificado como W.G.L., a polícia encontrou a quantidade de drogas e os celulares, ele também já era velho conhecido dos militares pela prática do crime. Já o outro, L.E.O.B.S., declarou aos militares que era usuário e que não fazia parte da traficância.