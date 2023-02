Durante a reunião, Biagi ressaltou ainda a importância da colaboração da população com o preenchimento do questionário

publicado em 08/02/2023

Trabalho dos recenseadores continua; moradores que ainda não responderam o questionário contam com vários canais (Foto: A Cidade)

O prefeito Jorge Seba recebeu nesta semana o coordenador do IBGE de Votuporanga, Victor Biagi. Na ocasião o representante do Órgão reforçou que o trabalho dos recenseadores segue em andamento no município e conta com visitas em horários e dias diversificados. Durante a reunião, Biagi ressaltou ainda a importância da colaboração da população com o preenchimento do questionário.

Os moradores que ainda não conseguiram receber a visita do recenseador podem contar também com o serviço de agendamento via WhatsApp, para definir o melhor dia e horário para o acolhimento do profissional. Outro canal para responder a pesquisa é pelo telefone, (17) 98198-7979, ou pelo 137, lembrando que a ligação é gratuita. E para os mais conectados, a pesquisa pode ser respondida de forma on-line.

Victor reforçou que a visita dura em média 10 minutos e todos agentes estão identificados com coletes, crachá, cuja identificação do profissional pode ser consultada pelo 0800.

As informações passadas durante a pesquisa são de uso exclusivo do IBGE e as respostas que o morador fornece serão transformadas em estatísticas, para planejamento de ações e políticas públicas e privadas. Ao responder o Censo, o votuporanguense está contribuindo com o desenvolvimento da cidade e com o planejamento do município.

O Censo 2022 segue em todo o país e o trabalho é fundamental para o planejamento dos investimentos públicos em diversas áreas, entre elas: saúde, educação, infraestrutura e muitas outras.

