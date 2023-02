As prisões foram realizadas pelas equipes da Força Tática durante a madrugada de quinta-feira (2) nos bairros Pró-Povo e Jardim Palmeiras

publicado em 02/02/2023

A Polícia Militar de Votuporanga realizou uma operação e tirou traficantes e drogas de circulação das ruas (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

A Polícia Militar de Votuporanga, por meio da Força Tática, prendeu sete pessoas em duas operações que foram realizadas na cidade contra o tráfico de drogas. Os flagrantes aconteceram nos bairros Pró-Povo e Jardim Palmeiras, no fim da noite de quarta-feira (1) e na madrugada de quinta-feira (2).

De acordo com a ocorrência, o primeiro flagra aconteceu na zona Norte, no Pró-Povo. A polícia realizava o patrulhamento referente a operação, quando visualizou os indivíduos, já apontados como suspeitos, em atividade duvidosa pelo bairro, quando os militares pararam e decidiram fazer a abordagem.

Eram quatro indivíduos, identificados como K.L.C.; A.S.R.; L.S.A. e R.S.S., com eles foram encontradas muitas porções de crack e mais uma grande quantia em dinheiro oriunda do tráfico de drogas. Todos foram presos.

Os quatro traficantes foram encaminhados para a Central da Polícia Civil de Votuporanga, onde permaneceram presos e à disposição da Justiça.

Já no segundo caso, que foi bairro Jardim Palmeiras, a polícia prendeu mais três indivíduos no meio do tráfico. Dessa vez, duas mulheres, identificadas como J.F.R. e S.E.C.S., foram flagradas enquanto fracionavam drogas, enquanto um terceiro envolvido, M.M.N., vigiava a frente da casa.