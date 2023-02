Saúde

ONG nacional visita ambulatório oncológico de Votuporanga e faz doações de toucas a pacientes

Com menos de um ano de criação, o consultório entrou no radar da ONG Fios Encantados e recebeu a visita de integrantes do projeto

publicado em 24/02/2023

Liderada pela presidente Mara Gisele Pereira, as voluntárias conheceram todo o complexo hospitalar que abriga os pacientes de câncer (Foto: A Cidade) Fernanda Cipriano

O ambulatório oncológico de Votuporanga, vinculado a Santa Casa, recebeu ontem pela manhã a visita da ONG Fios Encantados. Liderada pela presidente Mara Gisele Pereira, as voluntárias conheceram todo o complexo hospitalar que abriga os pacientes de câncer e realizaram a doação de aproximadamente 100 toucas e turbantes para os votuporanguenses que passam pelo tratamento oncológico.



Vindas de Jundiaí, o projeto conta com 70 voluntárias e cinco anos de existência. Elas percorrem o Brasil inteiro realizando a entrega das toucas, ao todo já estiveram presentes em 13 estados e ofereceram mais de 17.500 toucas pelos quatro cantos do país. Votuporanga entrou no radar da ONG, que também passou por Rio Preto e Nhandeara.



“A verdade é que chegamos para trazer amor, carinho, respeito aos pacientes, porque esse é o nosso propósito de vida. Fazer a diferença mesmo”, contou a presidente da associação, Mara Gisele.

Para a Santa Casa de Votuporanga, principalmente para a médica dra. Júlia Cordeiro, o momento serve para dar mais um ânimo ao trabalho que tem sido desempenhado para os pacientes.



“Para nós, estarmos recebendo esse carinho, essa atenção, de uma ONG tão importante e de um trabalho tão maravilhoso que essas mulheres fazem por todo o Brasil é muito satisfatório. Vir para Votuporanga, que já uma cidade pequena, para a nossa Santa Casa que é uma razoavelmente grande, mas pequena para os padrões de hospitais maiores e para o nosso serviço de oncologia que é um serviço recém inaugurado é muito importante a gente receber esse carinho e amor para continuar”, completo.



Os gorros, toucas e turbantes tricotados são, normalmente, para crianças e adultos que perdem o cabelo por causa de tratamentos oncológicos. Além disso, foram entregues algumas almofadas em formato de coração para serem utilizadas pelos pacientes no momento em que eles fazem a quimioterapia e amenizar o desconforto.



Todas as toucas fios encantados são confeccionadas com lãs novas antialérgicas, 100% acrílicas, de cores específicas e seguindo modelos adaptados especialmente para o projeto.



Para uma touca feminina são usados, em média, três novelos de 200 metros de lã. Já na touca masculina é empregado um novelo inteiro.



Todas as peças são feitas em crochê e utilizando lã, pois é o artigo que causa menos alergia na pele sensível da cabeça de quem acabou de perder a cobertura natural dos cabelos.



Moradores de Votuporanga pode colaborar pelo PIX: CNPJ: 32.744.704/0001-65 ou por meio da conta bancária: Caixa Econômica Federal, CNPJ: 32.744.704/0001-65, Agência 2209, Op. 013, Conta 68686-0.

