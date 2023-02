O encontro contou com a presença do vice-presidente da República e Ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSB)

publicado em 09/02/2023

Foram debatidos temas prioritários para o ano de 2023, entre eles a reforma tributária e o apoio ao empreendedorismo (Foto: Assessoria)

O deputado federal, Luiz Carlos Motta (PL) que é da região e tem base eleitoral em Rio Preto, participou nesta semana de uma reunião na sede da Frente Parlamentar do Empreendedorismo em Brasília. O encontro contou com a presença do vice-presidente da República e Ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSB).

Durante o almoço, Alckmin, afirmou que a prioridade para a economia do país é gerar emprego e renda por meio de uma simplificação tributária.

“O setor da indústria está desesperado, o setor de serviços preocupado, mas vamos conversar. Claro que no futuro é para desonerar a folha, já fiz isso em São Paulo”, destacou o vice-presidente.

Alckmin explicou que, em São Paulo, para aqueles que trabalham no meio rural já há uma Lei sobre desoneração da folha de pagamento para pessoas físicas. De acordo com o vice-presidente, a medida aplicada estipula que os empregadores paguem uma pequena parcela sobre cada produto vendido.

A Frente Parlamentar do Empreendedorismo, da qual Motta ocupa o cargo de Coordenador de Relações Trabalhistas, apresentou os temas prioritários para o ano de 2023. Entre eles a reforma tributária, o apoio ao empreendedorismo, a desoneração da folha e a simplificação do sistema tributário.