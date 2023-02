A chuva forte deste final de semana voltou a causar estragos e provocou uma coletiva de imprensa de emergência para o anúncio de obras

publicado em 06/02/2023

Moradores de Votuporanga voltaram a sofrer com as enchentes durante a forte chuva deste final de semana (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

A forte chuva que atingiu Votuporanga no último final de semana voltou a causar transtornos. Inúmeras imagens de pontos de alagamentos pelos quatro cantos da cidade evidenciaram o sofrimento de algumas famílias que, literalmente, entram em desespero toda vez que a previsão do tempo indica probabilidade de temporais.

É o que acontece com todos que moram na rua Floriano Peixoto, no bairro Santa Eliza. E não é por menos. Após mais um temporal no último sábado (4), a rua foi completamente alagada e a água, junto de barro e toda a sujeira das ruas próximas foram parar dentro das casas.

Cena semelhante se repetiu na rua Maria de Freitas Leite e com uma intensidade ainda mais grave na rua dos Lírios, no bairro São João. Nesta última a força da água chegou a derrubar o mudo de uma casa e provocar estragos em todo o imóvel, que ficou tomado de barro.

Providências

Em meio ao temporal a Defesa Civil foi acionada e iniciou os trabalhos para evitar problemas ainda piores. Na segunda-feira (6) pela manhã o prefeito Jorge Seba (PSDB) visitou algumas das casas afetadas e determinou providências imediatas para que situações como essa, que já ocorrem nessas localidades há mais de 40 anos, não voltem acontecer.

Enquanto suas equipes trabalhavam nas ruas, Seba convocou uma coletiva de imprensa de emergência para anunciar obras que irão levar um pouco mais de paz para esses moradores. Trata-se da construção de novas galerias de águas pluviais que irão melhorar a captação da água das chuvas e evitar que novas inundações aconteçam.

“Só no sábado nós recebemos um acumulado de mais de 80 milímetros de chuva. São números que mostram que a cidade está recebendo uma carga muito grande de água, assim como está ocorrendo em várias cidades do Brasil. Nossas equipes estão todas nas ruas para tomar as providências possíveis, enquanto estamos trabalhando nos projetos para eliminar cerca de 30 pontos onde precisamos realizar intervenções em galerias. Para resolver o problema precisaríamos de cerca de R$ 30 milhões. Enquanto trabalhamos na busca por esses recursos, já iniciamos algumas obras, outras estão em licitação e temos algumas também que elegemos como prioridade”, disse o prefeito.