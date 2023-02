A audiência se insere no Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho

publicado em 28/02/2023

O evento será realizado no dia 3 de março, às 13h00, no anfiteatro do SESC, reunirá mais de cem empresas (Foto: Reprodução)

O Juizado Especial da Infância e Adolescência (JEIA) da Justiça do Trabalho em São José do Rio Preto, coordenado pela juíza Scynthia Maria Sisti Tristão, realizará audiência coletiva, com objetivo de implementar ações voltadas à conscientização das empresas quanto à importância do cumprimento das cotas de aprendizagem para garantir aos jovens e adolescentes o adequado ingresso no mercado de trabalho.

O evento será realizado no dia 3 de março, às 13h, no anfiteatro do SESC, reunirá mais de cem empresas, e contará com a participação de autoridades do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Ministério do Trabalho e Emprego, de entidades capacitadoras e de empresas da região.