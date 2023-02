São 40 vagas para os cursos de Engenharia Civil e Elétrica, licenciatura em Física e em Sistemas da Informação no câmpus da cidade

publicado em 14/02/2023

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá se inscrever pelo site do Sisu entre os dias 16 e 24 de fevereiro de 2023 (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

O IFSP (Instituto Federal de São Paulo), câmpus de Votuporanga abrirá 160 vagas para cursos superiores gratuitos no primeiro semestre de 2023. As vagas serão ofertadas por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada). No próximo semestre não haverá ingresso por meio do Vestibular Enem.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá se inscrever pelo site do Sisu (www.acessounico.mec.gov.br/sisu), entre os dias 16 e 24 de fevereiro de 2023, bem como ter participado do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2022 e obtido nota na redação diferente de zero.

São 40 vagas para os cursos de Engenharia Civil e Elétrica, licenciatura em Física e em Sistemas da Informação no Câmpus de Votuporanga. O resultado da chamada regular sairá no dia 28 de fevereiro e a matrícula dos candidatos selecionados no dia 2 de março a 8 de março.