Raimundo Augusto Correa de Sá será o próximo réu a ser julgado por esfaquear Valter Moreira da Silva em uma briga na zona Sul

publicado em 13/02/2023

O homem é acusado de tentar matar um “amigo”, Valter Moreira, depois de uma discussão em um bar, na rua Ibrahim Haddad (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Raimundo Augusto Correa de Sá, vulgo “Morrão” ou “Baiano”, será o próximo réu a ser julgado no Tribunal do Júri de Votuporanga. O homem é acusado de tentar matar um “amigo”, Valter Moreira da Silva, depois de uma discussão em um bar, na rua Ibrahim Haddad, na zona Sul de Votuporanga, e será julgado no próximo dia 10.

De acordo com a denúncia, o caso aconteceu no dia 19 de janeiro de 2017. A vítima e Raimundo estavam em um bar no bairro, onde consumiam bebidas alcóolicas. Na sequência, estabelecimento fechou e Valter foi convidado pelo réu a ir até sua casa para tomarem mais cervejas.

Na casa, enquanto se confraternizavam, Raimundo gabava-se de ter sido preso anteriormente por ter matado uma mulher. Mas, conforme a denúncia, a vítima discordou da atitude do réu em se gabar e eles acabaram discutindo.

Valter, então, decidiu ir embora, mas ao chegar em sua casa deu pela falta do celular, acreditando ter esquecido o aparelho na residência de Raimundo. Foi nesse momento em que ele voltou para a casa do “amigo”, mas ao chegar lá foi recebido ainda no portão por Raimundo com uma faca nas mãos. A vítima indagou sobre o celular, mas foi imediatamente atingida com uma facada nas costas.

Na sequência o denunciado desferiu pelo menos mais dois golpes na vítima, atingindo-a na região da barriga e do peito. Embora ferido e sangrando, Valter conseguiu fugir do seu agressor e caminhou até a casa do seu irmão, que mora nas proximidades e o socorreu até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

A vítima então, registrou um boletim de ocorrência naquele dia de 2017, na sequência foi decretada a prisão de Raimundo, que não foi encontrado, porém acabou sendo preso em 9 de junho de 2022.

Diante de toda a denúncia, apurações da Polícia Civil e dos próprios relatos da vítima, Raimundo Augusto Correa de Sá foi pronunciado por tentativa de homicídio qualificado (motivo fútil).