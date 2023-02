Ao perceber que seria abordado, o acusado entrou correndo em uma academia e tentou se livrar de uma pistola, mas acabou preso em flagrante

publicado em 24/02/2023

O homem que escondeu uma pistola Glock, calibre 380, na lixeira de uma academia no centro da cidade (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu em flagrante um homem que escondeu uma pistola Glock, calibre 380, na lixeira de uma academia no centro da cidade. O caso aconteceu no dia 17 de setembro de 2020, mas sua condenação aconteceu agora pela 1ª Vara Criminal, por meio da juíza, dra. Gislaine Faleiros de Brito Vendramini.

De acordo com o processo, uma viatura policial passava pela rua Pernambuco, quando notou a presença do homem, identificado pelas iniciais A.R.P.P, que saiu de seu veículo e entrou direto na academia apresentando nervosismo. Os policiais, que conheciam ele por um crime semelhante, decidiram efetuar a abordagem e encontraram a pistola no fundo de uma lixeira.

Ele foi preso em flagrante e conduzido pela PM a Central da Polícia Civil de Votuporanga, onde o caso foi registrado.

Em audiência, o homem declarou que estava no telefone dentro do carro, desceu do carro, entrou na academia e o policial já abriu a porta da academia e perguntou da arma. Disse ainda que não portava a arma no carro.

O acusado, porém, segundo a sentença da juíza, apresentou um misto de confissão com negativa, onde assumiu a posse da arma em local diverso do registro, pois estava em Votuporanga e seu registro é em Uchoa, mas negou a forma de abordagem, afirmando que a arma estava no interior da academia.

“A versão do réu não procede, suas contradições deixam claro que os policiais não teriam razão para incriminar o réu e, de qualquer forma, portava arma e munições fora de sua residência, assim considerada aquela declarada no documento ora juntado”, declarou a juíza em trecho da sentença.