publicado em 10/02/2023

Em um lote na marginal José Marão Filho, esquina com a rua Acre, o mato já passou de 2 metros de altura; fiscalização continua (Foto: Redes sociais)

Franclin Duarte

Antecipada em razão das chuvas e também do grande número de reclamações, a fiscalização e limpeza compulsória dos lotes baldios em Votuporanga já flagrou mais de 80 terrenos sujos em menos de dez dias de trabalho. A informação faz parte de um levantamento feito pelo A Cidade junto ao Departamento de Fiscalização de Posturas da Secretaria Municipal da Fazenda.

De acordo com o setor, desde que a fiscalização foi iniciada no último dia 1º, foram constatadas 83 irregularidades. Em conformidade com o Código de Posturas do município, todos foram multados e limpos pela equipe do setor, com as despesas revertidas para o proprietário do imóvel.

A medida, que parece dura e de fato pesa no bolso dos contribuintes infratores, surge, segundo o chefe do Departamento de Fiscalização, Ricardo Gaijutis, como uma resposta a um pedido de socorro feito pela população, que tem sofrido com a sujeira pela cidade e as consequências que ela traz, em especial os insetos e animais peçonhentos, como cobras, escorpiões e aranhas.

“Não é exagero falar, a população estava de fato pedindo socorro e uma prova disso é a quantidade de reclamações que temos recebido desde o início do ano. Trabalho há 11 anos no setor e esse período do ano, que costuma ser mais chuvoso, sempre foi de muitas reclamações, mas não nessa proporção. Nunca tivemos que antecipar fiscalização, mas neste ano foi necessário para atender a uma demanda da própria população”, disse Ricardo em recente entrevista ao A Cidade.

Mesmo com mais de 80 irregularidades flagradas nesses primeiros dias, o problema com sujeira e mato alto ainda continua a incomodar. Prova disso são as inúmeras postagens nas redes sociais com reclamações de terrenos espalhados por toda cidade. Um deles fica na marginal José Marão Filho, esquina com a rua Acre, onde o mato já passou de 2 metros de altura.

