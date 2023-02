As obras, conforme a proposta, visam a segurança do local, que é um atrativo turístico para a população da cidade e da região

publicado em 01/02/2023

Com um investimento total de R$ 703 mil, serão construídas grades de proteção ao redor de toda a extensão do lago (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A empresa contratada pela Prefeitura de Votuporanga para obras de Adequações e Melhorias no Parque da Cultura, já iniciou os trabalhos que visam, dentre outras coisas, cercar por completo a represa. A iniciativa, conforme a proposta, busca oferecer mais segurança ao local, que é um atrativo turístico para a população da cidade e da região

A empreiteira responsável pela obra é a Pina Construtora e Serviços Eireli, que tem sede registrada na cidade de Buritama – região de Araçatuba. Com um investimento total de R$ 703 mil, serão construídas grades de proteção ao redor de toda a extensão do lago e a instalação de guarda-corpos e corrimãos em pontos de acesso ao CIT (Centro de Informações Culturais e Turísticas "Marão Abdo Alfagali") além de troca do piso na área de acesso a prédio.

O pisograma que existia está sendo substituído por um outro tipo de piso permeável, para facilitar o passeio de pedestres sem interferir na drenagem da água.

“É mais uma melhoria que fazemos no cartão postal de Votuporanga. A substituição do piso era uma reivindicação de muitas pessoas que passeiam pelo local e o fechamento da represa também se fazia necessário para proteção da nossa fauna que encanta a todos os visitantes”, disse a secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva.