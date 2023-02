Após a primeira vitória na A3, a Votuporanguense tem mais um desafio contra a equipe de Capivari hoje, a partir das 15h, fora de casa

publicado em 10/02/2023

A Votuporanguense encara neste sábado (11) a equipe do Capivariano pela 7ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3 (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Depois de uma vitória que refletiu em alívio e que dá mais confiança ao elenco na continuidade dos trabalhos, a Votuporanguense enfrenta neste sábado (11), na Arena Capivari, a equipe do Capivariano, às 15h, com a missão de angariar pontos fora de casa e fugir da zona de rebaixamento da A3.

A equipe conquistou na última rodada a sua primeira vitória diante da equipe do Desportivo Brasil. Os três pontos trouxeram mais fôlego para a Alvinegra que tem o dever de fugir da zona da degola e continuar no terceiro escalação do futebol paulista.

Para a partida de hoje, o técnico Rodrigo Cabral poderá contar com o retorno do lateral-direito Mateus Norton e também do atacante Gabriel Rossetto, que estavam ausentes por conta de cartões. A volta dos atletas dará uma dor de cabeça no bom sentido para o comandante na escolha da equipe titular que enfrentará o Capivariano.

Isso porque, na última partida, o lateral Lito Andrade foi um dos destaques do time e com participação direta no primeiro gol do CAV no jogo. Ele assumiu bem a titularidade e deve permanecer no comando da vaga.

Já o zagueiro Guilherme Café, continua em recuperação. Ele ainda sente incômodo nos movimentos de adução com carga e já está correndo no campo, fazendo academia. Mas a previsão é que volte a treinar com o time a partir de segunda-feira.

O time de Votuporanga está na 15ª posição com quatro pontos. A vitória deu ao elenco a chance de sair da lanterna, que foi assumida pela equipe do São José, que está com três pontos na competição, com três derrotas e dois empates.

Já o Capivariano fechou a rodada na oitava posição na tabela de classificação da A3, com nove pontos, vindos de duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Transmissão