A iniciativa que marca o início da Quaresma, traz à discussão um tema que nunca sai das manchetes: a fome

publicado em 22/02/2023

A celebração Eucarística presidida por Dom Moacir Aparecido de Freitas contou com a presença de padres da Diocese (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Igreja Católica iniciou ontem - Quarta-feira de Cinzas - a caminhada rumo à celebração anual da Páscoa, por meio da Quaresma. A celebração Eucarística presidida por Dom Moacir Aparecido de Freitas contou com a presença de padres da Diocese de Votuporanga, diáconos, religiosas e seminarista.

Durante a homilia, Dom Moacir falou sobre o atual momento e citou a penitência, oração, caridade e prática do amor fraterno na prática do dia a dia. "Deixamos a força do Espírito de Deus nos transformar e nos converter", disse.

A Campanha da Fraternidade 2023 neste ano traz a realidade da fome, que passa ano e entra ano ainda está presente na sociedade. O tema foi nomeado de “Fraternidade e Fome" e o lema é: "Dai-lhes vós mesmos de comer".

O assessor diocesano, Ricardo Gutierre e o padre Alexandre Pereira, estarão à frente da campanha perante a comunidade votuporanguense. Eles explicaram que essa é a terceira vez que a fome é tratada pela Igreja no Brasil, na Campanha da Fraternidade.