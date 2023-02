A informação foi anunciada com exclusividade pelo diretor da unidade, o professor Antonio Alberto Casali, em entrevista à Cidade FM

publicado em 14/02/2023

O diretor do tradicional Colégio Comercial, Antonio Alberto Casali, esteve ontem na Cidade FM para anunciar as vagas (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O Colégio Comercial, um dos mais tradicionais centros de educação técnica e profissionalizante da região, está com vagas abertas para os cursos de Técnico de Enfermagem e Eletrotécnica em Votuporanga. A informação foi anunciada com exclusividade pelo diretor da unidade, o professor Antonio Alberto Casali, em entrevista à Cidade FM.

Responsável pela formação da maioria dos profissionais que hoje atuam nos hospitais e unidades de saúde do noroeste paulista, o Colégio Comercial chega aos seus 70 anos com a marca de mais de 42 mil alunos matriculados ao longo de sua história. Essa tradição reforça a qualidade dos cursos oferecidos e abre mais oportunidades para a qualificação profissional.

“É muito difícil o aluno que sai do curso do Técnico de Enfermagem sem emprego, porque hospitais de toda a região precisam. É uma bela oportunidade para as pessoas irem ao colégio, conhecer a estrutura e se matricularem nesse curso, que é reconhecido pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura) e a pessoa já sai com o Coren de Enfermagem. Isso é fundamental”, disse Casali.

Além do curso de Técnico de Enfermagem, o Colégio Comercial também está com vagas para o curso de Eletrotécnica. A modalidade havia sido desativada em meio à pandemia, mas retorna agora diante da grande procura por profissionais qualificados na área.

Para a retomada do curso, no entanto, a instituição precisou passar por uma avaliação do Conselho Estadual de Educação, que vistoriou as instalações, a grade do curso e a qualificação dos docentes. Tudo foi aprovado com láureas e o aluno que terminar o curso já saíra de lá com a carteirinha do CFT (Conselho Federal dos Técnicos Industriais)

“Já estou nesse mercado há alguns anos, e esta é uma das áreas com o mercado mais aquecido no momento. Hoje existe uma demanda muito grande das empresas, mas ainda falta mão de obra qualificada, então esta é mais uma grande oportunidade para as pessoas se inserirem no mercado de trabalho”, completou.