Dos 15 pontos que foram disputados, o time conquistou apenas um, algo que nunca aconteceu deste que o time foi criado

publicado em 06/02/2023

Ainda sem vencer na Série A3 e com apenas um ponto de 15 disputados, o CAV tem a pior campanha de sua história (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Mesmo com o empate de domingo (5), a Votuporanguense continua na lanterna da A3. O desempenho da equipe nessa temporada entrou para a história como o pior início de campeonato do CAV desde a sua criação em 2009, segundo dados da FPF (Federação Paulista de Futebol).

De 15 pontos disputados na competição deste ano, a equipe Alvinegra conquistou apenas um. De acordo com os números da série histórica da Federação, a Votuporanguense sempre manteve bons inícios de temporadas, contadas as participações nas Séries A3 e A2, e também na 2ª Divisão do Paulista.

Pelas estatísticas, nas cinco primeiras rodas das competições de 2010 até agora, a Votuporanguense mantinha uma média de, pelo menos, oito pontos conquistados nos inícios de torneio. Um exemplo disso, foram as participações de 2022 e 2021 na A3, onde o CAV conquistou 8 pontos em cinco rodadas, em ambos os anos.

A campanha desse ano, até então, consegue ser pior que a do rebaixamento de 2020. Naquele ano, a equipe Alvinegra conquistou dois pontos em cinco jogos. Ou seja, a equipe teve três derrotas seguidas e dois empates nas rodadas 4 e 5, tudo isso pelo Paulista as Série A2.

No ano anterior, em 2019, a equipe também não registrou a melhor de suas participações. Isso porque a Votuporanguense conquistou quatro pontos, adquiridos de quatro empates e uma derrota em casa para o Rio Claro.

O CAV de 2018 teve a sua estreia na A2 com vitória e conquistou nove pontos em cinco rodadas, foram três vitórias e duas derrotas. Em 2017, na A2, o time conquistou seis pontos com duas vitórias e três derrotas. Já em 2016, que foi o primeiro ano de A2, o time conquistou sete pontos dos 15 disputados; esse início de campanha foi marcado por duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Em 2015, na conquista do acesso, o CAV iniciou o torneio na média e fez oito pontos nos cinco primeiros jogos, foram duas vitórias, dois empates e uma derrota. Em 2014, foram sete pontos conquistados vindos de duas vitórias, duas derrotas e dois empates.

A primeira participação do CAV na A3, em sua história, foi em 2013, quando a equipe conquistou nove pontos nas cinco rodadas. Foram duas vitórias e três empates durante o início da competição.

Melhor campanha

A melhor campanha de início de campeonato, desde a criação do CAV, foi em 2012, ano do acesso para A3. Nesse ano de ouro, a equipe de Votuporanga, simplesmente, conquistou todos os 15 pontos que foram disputados.