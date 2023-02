Trata-se do novo Programa Municipal de Residência Médica em “Medicina de Família e Comunidade”

publicado em 24/02/2023

Os vereadores devem votar na segunda-feira um projeto para a criação do Programa Municipal de Residência Médica (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

A Câmara Municipal de Votuporanga deve votar na segunda-feira (27) um projeto que promete elevar a qualidade do atendimento nas unidades de saúde do município, ao mesmo tempo em que contribui com a formação profissional de novos médicos. Trata-se do novo Programa Municipal de Residência Médica em “Medicina de Família e Comunidade”.

A Residência Médica funciona como uma destinada a médicos, sob a forma de cursos de especialização caracterizada por treinamento em serviço, em regime de tempo integral. Ou seja, os novos profissionais da saúde irão se especializar nas unidades de Saúde de Votuporanga, enquanto prestam serviço de atendimento ambulatoriais individuais e em grupos, atividades educativas e de educação permanente, territorialização, vigilância em saúde, visitas domiciliares, atividades comunitárias, gestão do processo de trabalho em equipe, dentre outras à população votuporanguense.

“Neste movimento de integração há imensos ganhos na qualidade da assistência prestada à população com grande investimento na incorporação de protocolos clínicos que diminuem a demanda por encaminhamentos e exames desnecessários, reduzindo os custos para o sistema de saúde. Conclui-se assim que, o pagamento da bolsa de estudo pelo município estimula formação de médicos especialistas em medicina de família para termos uma maior qualidade no atendimento aos usuários, buscando ampliar o interesse dos médicos por essa especialidade, a fim de que permaneçam atuando no SUS, formando vínculos com a comunidade”, diz a proposta.

Para que o médico aprenda ao mesmo tempo em que atende a população de Votuporanga, a Prefeitura pretende pagar uma bolsa no valor de R$ 8,2 mil, enquanto o designado para desempenhar orientação técnica ao médico residente, sem prejuízo de suas atribuições normais, receberá mensalmente um Auxílio de Preceptoria correspondente a R$ 16,2 mil.

A princípio, ainda conforme a proposta, serão abertas três vagas para residência médica em Votuporanga por ano. Se o projeto for aprovado pela Câmara, posteriormente a Prefeitura deve abrir um processo seletivo para a inscrição dos interessados.