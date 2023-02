A iniciativa promete elevar a qualidade do atendimento nas unidades de saúde do município

publicado em 28/02/2023

Os vereadores aprovaram o projeto para a criação do Programa Municipal de Residência Médica com 12 votos favoráveis (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou na sessão ordinária de anteontem o projeto que cria o novo Programa Municipal de Residência Médica em “Medicina de Família e Comunidade”. A iniciativa promete elevar a qualidade do atendimento nas unidades de saúde do município, ao mesmo tempo em que contribui com a formação profissional de novos médicos.

A proposta, no entanto, foi cercada por algumas discussões não envolvendo o projeto em si, mas sim a forma como ele foi apresentado. Segundo alguns vereadores, dentre eles Osmair Ferrari (PSDB), a iniciativa “chegou no afogadilho” e ainda deixou algumas dúvidas aos vereadores.

“É um projeto importante, mas eu não posso vir aqui e votar alguma coisa que ainda deixa dúvidas. Justamente por conta disso é que eu vou me abster”, disse Osmair.

A principal dúvida discutida na tribuna era sobre como seriam selecionados os profissionais que serão beneficiados com a bolsa. Apesar dos debates, no entanto, a propositura foi aprovada com 12 votos favoráveis e duas abstenções (Osmair e Cabo Renato Abdala).

O projeto

A Residência Médica funciona como uma pós-graduação destinada a médicos, sob a forma de cursos de especialização caracterizada por treinamento em serviço, em regime de tempo integral. Ou seja, os novos profissionais da saúde irão se especializar nas unidades de Saúde de Votuporanga, enquanto prestam serviço de atendimento ambulatoriais individuais e em grupos, atividades educativas e de educação permanente, territorialização, vigilância em saúde, visitas domiciliares, atividades comunitárias, gestão do processo de trabalho em equipe, dentre outras à população votuporanguense.

“Neste movimento de integração há imensos ganhos na qualidade da assistência prestada à população com grande investimento na incorporação de protocolos clínicos que diminuem a demanda por encaminhamentos e exames desnecessários, reduzindo os custos para o sistema de saúde. Conclui-se assim que, o pagamento da bolsa de estudo pelo município estimula formação de médicos especialistas em medicina de família para termos uma maior qualidade no atendimento aos usuários, buscando ampliar o interesse dos médicos por essa especialidade, a fim de que permaneçam atuando no SUS, formando vínculos com a comunidade”, diz a proposta.