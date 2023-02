Em uma análise, o técnico da Votuporanguense afirma que a conquista dos pontos foi importante para deixar o momento menos turbulento

publicado em 09/02/2023

O momento para ele se torna menos turbulento e ajuda a equipe na conquista do seu objetivo no Campeonato Paulista da Série A3 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

O técnico da Votuporanguense, Rodrigo Cabral, afirmou que a vitória de anteontem gera maior confiança ao elenco. O momento para ele se torna menos turbulento e ajuda a equipe na conquista do seu objetivo no Campeonato Paulista da Série A3, que é fugir do fantasma do rebaixamento.

Para Cabral, a equipe tinha completa noção de que se a vitória não chegasse nessa altura do torneio, as condições e a pressão para seguir no campeonato seriam ainda piores.

“A vitória é sempre importante. Hoje sabíamos que se não conseguíssemos essa vitória seria um momento muito mais turbulento, que essa própria equipe abriria mais oito pontos e seria uma situação difícil. Estamos muito felizes pela vitória, porque com ela vem a confiança, soma pontos e a ideia é sempre sair do grupo de trás. O objetivo é fugir da zona de rebaixamento”, disse ele.

O técnico avaliou ainda positivamente a postura do elenco, pois segundo ele a equipe ao mesmo tempo que venceu, encostou no grupo de cima da competição. “Uma equipe hoje competitiva, jogou bola mais confiante. Aquilo que falamos, durante o campeonato as coisas iriam se desenvolver, como estão se desenvolvendo. O nosso elenco é reduzido, vamos enfatizar, as peças que estão entrando estão dando o seu máximo e temos que ter esse grau de entendimento”, completou.

Rodrigo Cabral analisou ainda que para equipe impor o próprio ritmo perante os adversários é uma questão que iria acontecer de forma gradativa. Dada as condições físicas e estruturais dos outros clubes na competição.

“Agredindo o adversário, mas sempre limitando nosso momento e com isso na sexta rodada, a gente consegue aumentar um pouco mais o ritmo e ir evoluindo para chegar mais no campo adversário, triangulações para se sentir mais confiante”, analisou.