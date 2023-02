Para angariar esses donativos, em Votuporanga, os moradores podem fazer as entregas na Base da Polícia Rodoviária local

publicado em 22/02/2023

Os moradores de Votuporanga poderão realizar as suas doações por meio da Base da Polícia Rodoviária da cidade (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Uma ação geral do Estado de São Paulo, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade, está arrecadando doações às vítimas das chuvas ocorridas no Litoral Norte paulista. Para angariar esses donativos, em Votuporanga, os moradores podem fazer as entregas na Base da Polícia Rodoviária local.

Podem ser objetos de doações as cestas básicas, alimentos não perecíveis, cobertores, água mineral, roupas e calçados em bom estado de conservação.

Doações em dinheiro

O Fundo Social de São Paulo ampliou as possibilidades de doação às vítimas da tragédia no Litoral Norte. Agora, além de donativos como alimentos não perecíveis, água mineral e roupas limpas e em bom estado para uso, os interessados também podem fazer depósitos, transferência ou PIX para auxiliar as famílias desalojadas ou desabrigadas, por meio de duas contas do Fussp.

Para doar cestas básicas é possível pela conta bancária: Banco do Brasil, Agência nº 1897-X, conta corrente nº 19.490-5, CNPJ/MF nº 44.111.698-0001/98. Chave Pix: CNPJ/MF nº 44.111.698-0001/98