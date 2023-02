A ação, que já se tornou tradicional, está confirmada para acontecer de 6 a 18 de março, incentivando as lojas a oferecerem descontos e promoções

publicado em 02/02/2023

Reunião realizada nesta semana na ACV definiu os detalhes para pais uma campanha promocional do comércio de Votuporanga (Foto: ACV)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

A ACV (Associação Comercial de Votuporanga) iniciou os preparativos para mais uma edição da campanha “Liquida Votu”. A ação, que já se tornou tradicional, está confirmada para acontecer de 6 a 18 de março, incentivando as lojas a oferecerem descontos e promoções.

Nesta semana, os detalhes foram debatidos pelo departamento de marketing e o presidente da entidade Glauco Ventura. Vales-compra serão sorteados entre os consumidores que preencherem cupons. Todas as informações serão apresentadas no evento de lançamento previsto para acontecer após o Carnaval.

A ideia é que o comércio aproveite a oportunidade para queimar o estoque da temporada Primavera/Verão, fazer caixa e renovar as mercadorias para o Outono/Inverno.

“Esta ação vem para preencher a lacuna do calendário do comércio entre as vendas do final de ano e o Dia das Mães. Ela envolve apenas lojas associadas, então, deixamos o nosso convite para que outros estabelecimentos façam parte da ACV e tenham acesso a esses incentivos”, observa o presidente, Glauco Ventura.