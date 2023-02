Bairro da zona Norte, terá 100% das ruas recuperadas pelo programa que já recuperou mais de 300 quarteirões em diversas regiões da cidade

publicado em 08/02/2023

O bairro Colinas, na zona Norte de Votuporanga, terá 100% das ruas recuperadas pelo programa Asfalto Novo (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

O programa “Asfalto Novo”, nome dado pela Prefeitura de Votuporanga às obras de recapeamento pela cidade, chegou nesta semana à zona Norte e vai recapear 100% das ruas do bairro Colinas. Até o momento, mais de 300 quarteirões foram recuperados em diversas regiões da cidade.

“Antes de recapear as vias, são necessários alguns serviços preparatórios, como, por exemplo, poda de árvores e limpeza das ruas. Durante a execução do recape, as vias precisam ser interditadas provisoriamente, por isso, pedimos que a população compreenda que para que a obra seja concluída, precisamos passar por essas etapas”, explicou o secretário de Obras, Salvador Castrequini Neto.

A obra faz parte do maior programa de recuperação de ruas de Votuporanga, o Asfalto Novo, que contemplará cerca de mil quarteirões até o final de 2024. O programa conta com diversos investimentos conquistados pelo prefeito Jorge Seba (PSDB) junto ao Governo do Estado de São Paulo, com apoio do presidente da Alesp, deputado Carlão Pignatari (PSDB).