publicado em 31/01/2023

Zu Laiê está na organização do bloco de carnaval em homenagem a Gal junto das artistas Ellen Nicole, Marcela Corano e Ananda Macedo (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

A conhecida votuporanguense Zu Laiê é uma das organizadoras de um bloco de carnaval em homenagem a Gal Costa, em São Paulo. Nomeado como “Gal ToTal” ele será o pioneiro a dedicar 100% de sua organização a renomada cantora brasileira, que faleceu aos 77 anos, em novembro de 2022.

Zu Laiê está na organização junto das artistas Ellen Nicole, Marcela Corano e Ananda Macedo parte delas com uma forte presença de canções interpretadas por Gal nos próprios repertórios de shows.

“Será uma celebração, um bloco muito diverso. Tem a figura da Gal em todas as camadas que representa e pode representar, de mulher, mãe, que sempre se posicionou, que fez uma revolução estética lá atrás.

Pessoas como a Gal não morrem. Mesmo vivas, já eram imortais”, disse a votuporanguense em entrevista.

No repertório do desfile, estão confirmadas Brasil, Aquarela do Brasil e Miami Maculelê, entre outras, a maioria de canções conhecidas do público. O desfile ocorrerá no domingo de pré-carnaval, 12 de fevereiro, no entorno da Praça Elis Regina, no Butantã, zona oeste.