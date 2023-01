As datas constam do mesmo decreto editado pelo prefeito Jorge Seba (PSDB), que regulamenta o expediente das repartições públicas municipais, da administração direta e indireta, em 2023

publicado em 23/01/2023

Prefeitura de Votuporanga terá expediente modificado em pelo menos cinco datas em razão de pontos facultativos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

Além dos dois dias de ponto facultativo no Carnaval, Votuporanga terá outras cinco "pontes" para o funcionalismo público ao longo do ano. As datas constam do mesmo decreto editado pelo prefeito Jorge Seba (PSDB), que regulamenta o expediente das repartições públicas municipais, da administração direta e indireta, em 2023.

De acordo com a publicação, a primeira “emendada” dos funcionários públicos de Votuporanga será no dia 9 de junho. Na ocasião, o expediente será encerrado numa quarta-feira (véspera do feriado de Corpus Christi – dia 8 de junho) e só será retomado no dia 12.

Antes disso, porém, haverá três feriados prolongados 7 abril (sexta-feira) - Paixão de Cristo, 21 de abril (sexta-feira) – Tiradentes e 1º de maio (segunda-feira) - Dia do Trabalho.

Em agosto, os servidores municipais terão novo descanso prolongado, dessa vez em razão do aniversário de Votuporanga. Como 8 de agosto cai numa terça-feira, a véspera - dia 7 de agosto, será ponto facultativo.

No mês seguinte, mais um feriado e nova ponte será feita, dessa vez no dia 8 de setembro, uma sexta-feira, já que as comemorações pela Independência do Brasil caem numa quinta-feira. Situação semelhante ocorrerá no dia 13 de outubro, uma vez que o feriado em homenagem à padroeira do Brasil e de Votuporanga – Nossa Senhora Aparecida – também cai numa quinta-feira (dia 12).