publicado em 24/01/2023

A iniciativa faz parte do projeto “Pobreza Menstrual” e foi feita por estudantes dos cursos Técnico em Enfermagem e Modelista (Foto: Divulgação)

Estudantes do curso Técnico em Enfermagem do Senac Votuporanga doaram 100 absorventes ecológicos e 700 calcinhas menstruais para mulheres em situação de vulnerabilidade, nas unidades do Cras (Centro de Referência de Assistência Social), da Prefeitura de Votuporanga. Uma apresentação do projeto foi feita em novembro, no auditório do Senac Votuporanga e contou com a presença de autoridades locais.

A iniciativa faz parte do Projeto Integrador, que visa propiciar experiências de aprendizagem que se sustentem no “aprender fazendo” e no diálogo entre a sala de aula e a realidade do mundo do trabalho.



Intitulado "Pobreza Menstrual", o projeto foi desenvolvido pelas alunas do curso Técnico em Enfermagem em parceria com estudantes do curso de modelista. Ao todo, foram beneficiadas 30 mulheres indicadas pelo Cras.

O projeto das alunas chamou a atenção de uma empresa têxtil de Joinville (SC) fornecedora do tecido usado na produção dos absorventes, que decidiu doar 700 calcinhas menstruais para o Senac Votuporanga. As estudantes da unidade também se preocuparam em passar todas as orientações de como usar o item de higiene a quem recebeu.

O produto é a Undertech, primeira tecnologia feita com 100% de tecido para calcinhas menstruais, que possui um combo de camadas têxteis inteligentes capazes de absorver e bloquear os fluidos do corpo – menstruação, escapes e vazamentos da incontinência urinária. Nesta doação foram beneficiadas 40 mulheres, também indicadas pelo CRAS.

Apesar de ser um processo natural do corpo humano que pode ter início antes mesmo dos 10 anos de idade, o tema ainda é tratado como tabu, o que pode causar reflexos à autoestima e à saúde, uma vez que quem menstrua acaba se sentindo intimidado a buscar ajuda e informações necessárias para se cuidar de forma apropriada.

Além disso, outros fatores como a falta de recursos financeiros para comprar produtos de higiene pessoal, não ter como se consultar com um profissional de ginecologia e a deficiência de saneamento básico na moradia, também são determinantes para uma parcela substancial da população.

