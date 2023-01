Evento de recrutamento será realizado no próximo dia 12, mas interessados nas vagas já podem enviar o currículo por e-mail

publicado em 06/01/2023

A sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico vai voltar a receber um “feirão” de empregos no próximo dia 12 (Foto: Arquivo pessoal)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, irá promover no próximo dia 12, às 8h, uma espécie de “feirão” com mais de 170 vagas de emprego. O recrutamento será feito em uma parceria com a Usina Cofco que, na região, possui unidades em Sebastianópolis do Sul e Meridiano.

As vagas são para Motorista de Transporte de Cana (que exige CNH categoria E); Mecânico de Manutenção Automotivo; Operador de máquinas - Colhedora (CNH/D); Operador de Máquinas - Pá carregadeira (CNH/D); Operador de Máquinas - Trator (CNH/C); Motorista - Caminhão Pipa (CNH/D) e Motorista de Comboio.a seleção será feita no dia 12, mas os interessados já podem enviar seus currículos para o e-mail: amandatiburtino@cofcointernacional.com

O “feirão” será realizado no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Votuporanga, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que fica na rua Barão do Rio Branco, 4797. Ação semelhante foi realizada no final do ano passado para o recrutamento de colaboradores para um supermercado.

O espaço cedido pela Pasta é uma das ferramentas oferecidas pela Prefeitura para a geração de empregos no município.

“Várias empresas nos procuram, principalmente as de fora que ainda não conhecem o sistema na cidade, para essa parceria, onde nós oferecemos o espaço para que elas façam a seleção de seus futuros colaboradores. Assim todo mundo ganha, a empresa porque recebe o nosso suporte, os candidatos, que encontram aqui um espaço adequado para a seleção e principalmente Votuporanga, com a geração de empregos”, disse o secretário de Desenvolvimento, Rodrigo Beleza.

Além das 170 vagas oferecidas pelo “Feirão de Empregos”, que será realizado no próximo dia 12, Votuporanga tem outras 55 oportunidades de trabalho disponíveis. As vagas vão desde Auxiliar de Limpeza a Publicitário e estão disponíveis em três plataformas.

A primeira é o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador). Por lá as oportunidades são para os cargos de: Auxiliar de Limpeza, Encarregada de Limpeza, Marceneiro de Móveis Planejados, Auxiliar de Enfermagem, Técnico de Enfermagem e Empacotador (PCD).

Os interessados devem comparecer na central de vagas do PAT (na rua Barão do Rio Branco, 4797), para a retirada da carta de apresentação. O local atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

Também há vagas disponíveis no programa de recrutamento e seleção da ACV. As oportunidades são para: Estoquista, Auxiliar de expedição, Logística, Vendedora externa, Operadora de caixa, Serviços gerais, Vendedor(a), Costureira, Esteticista e Publicitário(a).

Os interessados devem enviar seu currículo para o e-mail: emprego@acvnet.com.br. Os dados são cadastrados no Banco da ACV, que mantém o serviço de recebimento de currículos e o repasse para as empresas interessadas. O serviço é totalmente gratuito e mais informações podem ser obtidas pelos números: (17) 3426-4044 ou (17) 98132-0022.

Emprega Votu

Uma outra chance para se buscar um emprego na cidade está na plataforma do Emprega Votu, que é um sistema oferecido pela Prefeitura de Votuporanga onde se aproxima a pessoa que está à procura de emprego dos empresários que precisam de colaboradores. Atualmente são ofertadas 39 vagas no sistema para cargos como Alimentador de Produção, Auxiliar de Expedição, Recepcionista, Operador de Máquinas, entre outras.

site Emprega Votu , cadastrar o seu currículo e se candidatar para as vagas desejadas. Para fazer parte destes processos de seleção é preciso acessar o, cadastrar o seu currículo e se candidatar para as vagas desejadas.

