publicado em 12/01/2023

Serão três etapas com R$4,5 milhões de recursos; na primeira foi feito o estaqueamento para demarcações (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Um dos principais projetos previstos no plano de governo do prefeito Jorge Seba (PSDB), a revitalização da Avenida Emílio Arroyo Hernandes, teve início ontem. Apresentada em junho do ano passado, a grande obra contará com R$4,5 milhões de recursos conquistados por intermédio dos deputados Carlão Pignatari (PSDB), Geninho Zuliani (União Brasil) e Fausto Pinato (PP).

A revitalização contempla o trecho entre a Avenida Nasser Marão, próxima ao pontilhão do Vilar, até a Avenida Pedro Madrid Sanches, na zona Norte da cidade. O serviço será realizado em três etapas.

Nesta primeira, foi feito o estaqueamento para demarcar, no canteiro central, a área onde ficarão os novos postes de iluminação, que seguirão o padrão dos existentes no prolongamento da Avenida Emílio Arroyo Hernandes, além dos balizadores, que são as luzes mais baixas e que iluminarão a ciclovia e pista de caminhada.

A segunda etapa da obra irá beneficiar a todos que moram ou têm comércio nas proximidades do cruzamento com a rua Leonardo Commar. Será feita a instalação de novas galerias de drenagens para ampliar a capacidade de escoamento de águas de chuva, solucionando assim, o problema de alagamento ocorrido naquela região.

No terceiro e último momento, será feita a abertura do canteiro interligando as Avenidas Mário Pozzobon e Paulino das Neves (prolongamento da Avenida Wilson Foz), além da construção de um espaço multifuncional que poderá ser utilizado por ciclistas e pedestres, como uma espécie de ciclovia e pista de caminhada.

Para isso, algumas bocas de lobo, ramais de drenagem e adutora da Saev, que estão alocados no canteiro, deverão ser removidos e reposicionados para possibilitar a implantação da nova pista multifuncional, oportunizando de imediato funcionalidade ao local.

Boulevard

Reforçando este novo conceito, a proposta de revitalização da Avenida Emílio Arroyo Hernandes abrangerá a integração entre amplas avenidas arborizadas e o convívio social e, para isso, serão utilizados artifícios urbanísticos e arquitetônicos como os Parklets e Food Park com acessibilidade; troca do mobiliário urbano, como os pontos de ônibus, bancos, lixeira; personalização da sinalização horizontal e vertical; e sincronização dos semáforos.