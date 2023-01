A obra adequará a estrutura interna com o objetivo de promover mais funcionalidade e conforto a funcionários e pacientes

publicado em 06/01/2023

Jorge Seba esteve na unidade acompanhado pela secretária da Saúde, Ivonete Félix, pelos engenheiros da secretaria de Obras (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

O prefeito Jorge Seba (PSDB) visitou na manhã de ontem as obras de reforma do Mini Hospital "Fortunata Germana Pozzobon", localizado na Zona Norte de Votuporanga. A obra adequará a estrutura interna com o objetivo de promover mais funcionalidade e conforto a funcionários e pacientes.

O prefeito esteve acompanhado pela secretária da Saúde, Ivonete Félix, pelos engenheiros da secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Mateus Modesto Santos e Luiz Veríssimo Pigioni, além de representantes do Pronto Atendimento.

A instalação de uma sala de espera para pacientes que passarem pela triagem enquanto aguardam por atendimento, está entre as principais mudanças. A partir dessa modificação, o fluxo de atendimento e o acolhimento dos pacientes serão otimizados. Atualmente, essas pessoas aguardam na recepção.

A reforma no local, que também abrangerá a sala de observação e a farmácia, está sendo executada com recursos próprios da Prefeitura, com investimento em torno de R$ 68 mil.

Outras melhorias